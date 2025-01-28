Спортсмены из Лобни стали призерами межрегиональных соревнований по карате

В Подмосковье прошли открытые межрегиональные соревнования по карате WKF, в которых приняли участие 730 спортсменов из 43 организаций, представляющих шесть регионов России. Спортсмены Лобни продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места.

Клуб карате Shinobi Karate Сlub центра боевых искусств «Молодая гвардия» принес в копилку достижений Лобни 15 наград: пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Организаторы турнира поздравили участников с заслуженной победой и пожелали дальнейших успехов на спортивной арене.

Кроме того, воспитанники школы каратэ «Кобудо Туцудзин» достойно представили Лобню на всероссийских соревнованиях «Мемориал А. И. Квона», которые прошли в Липецке. Каратисты внесли значительный вклад в успех сборной Московской области, завоевав 18 медалей: пять золотых, две серебряных и 11 бронзовых.

Спортивные достижения лобненских каратистов подтверждают высокий уровень подготовки и стремление к победам.