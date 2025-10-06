Спортсмены из Лобни стали призерами межрегиональных соревнований по карате

XV турнир по карате WKF на Кубок городского округа Щелково проходил 4 и 5 октября. Соревнования собрали более 800 спортсменов из 15 регионов России.

Лобню представляли воспитанники клуба Shinobi ЦБИ «Молодая гвардия». Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали медали всех достоинств.

Николай Развалов в категории ката среди юношей 12-13 лет стал победителем турнира. Серебряную награду выиграла в категории ката среди девушек 8-9 лет Арина Лобушева. Бронзовые медали завоевали Евгений Ахметов и Григорий Колесов в категории ката среди юношей 12-13 лет и 8-9 лет соответственно.

«Эти победы — результат упорного труда. Поздравляем наших спортсменов, их родителей и тренеров! Вы настоящие воины», — отметили в клубе Shinobi.

Ранее в Лобне прошло первенство Центрального федерального округа по каратэ WKF. Воспитанники отделения Центра боевых искусств «Молодая гвардия» выступили на соревнованиях очень успешно, выиграв шесть медалей.