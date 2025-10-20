Спортсмены из Лобни стали призерами межрегионального турнира по карате

Традиционные соревнования «Звезды столицы» собрали более 500 участников. Высокий уровень мастерства показали на турнире воспитанники двух лобненских спортивных секций — «Школы карате Кобудо Тацудзин» и клуба «Мастер».

Каратисты из Лобни стали призерами в категории кумите. Спортсмены из «Школы карате Кобуду Тацудзин» завоевали пять медалей. Серебряными призерами в своих возрастных и весовых категориях стали Милана Ли и Дахир Гербеков. Бронзовые награды выиграли Анна Величко, Анастасия Булгакова и Роман Дмитриенко.

Воспитанники клуба «Мастер» пополнили копилку команды девятью медалями. Победителями соревнований стали Артур Иорданян, Есения Василькова и София Попп. Серебряную награду выиграла София Лучникова. Бронзовые медали завоевали Матвей Куплинов, Александра Борисова, Варвара Куплинова, Владимир Сибилев и Глеб Куплинов.