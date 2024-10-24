Спортсмены из Лобни стали призерами международного турнира по карате

Международные соревнования по каратэ Belarus open прошли 19–20 октября в Минске. Бойцы из Лобни показали на них высокие результаты, завоевав несколько медалей.

Участие в состязаниях приняли более тысячи спортсменов из Белоруссии, России, Саудовской Аравии, Ирака и Азербайджана.

Лобненские спортсмены из «Школы карате кобудо тацудзин» выступали в составе сборной России и внесли в общую медальную копилку шесть наград. Мария Сорокина и Ева Федотова в своих возрастных категориях выиграли серебряные медали. Обладателями бронзовых наград стали Тимофей Подплета, Полина Жижина и Варвара Плетнева. Иван Стойчев, Артемий Сорокин и Тимофей Подплета также заняли третье место в командном ката.

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