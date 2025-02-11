Спортсмены из Лобни стали призерами международного турнира по дзюдо

Лобненские спортсмены стали призерами детско-юношеского турнира по дзюдо «Будущие мастера». Соревнования являются официальными, входят в Единый календарный план и носят статус международных.

В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России и Зарубежья. Лобню представили воспитанники спортивной школы «Академия спорта» и клуба «Пума».

В итоге Бекзод Темирбаев занял первое место, Александр Смирнов, Мария Пархоменко, Милана Гурьянова, Диана Гурьянова и Ибрагим Тавакалов стали вторыми, а Михаил Барашков, Диера Саипова, София Щелчкова, Арина Михайлова, Дилдора Мавланзода и Александр Григорьев завоевали третьи места.

Организаторы соревнований поздравили призеров и пожелали новых спортивных достижений.