Спортсмены из Лобни стали призерами юношеского турнира

Лобненские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на юношеском турнире по дзюдо, который прошел в Московском центре боевых искусств и был посвящен памяти мастера спорта СССР по дзюдо и самбо Валерия Куприянова. Соревнования собрали более 600 участников из различных городов России, а также Казахстана и Узбекистана.

Воспитанники лобненского клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» завоевали бронзовые медали. Среди призеров — Матвей Курносенков, Лаврент Алексанян и Егор Серебренников. Их успехи были отмечены организаторами турнира, которые поздравили юных дзюдоистов и пожелали им дальнейших успехов и покорения новых спортивных вершин.

В Лобне работает 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Среди самых популярных видов спорта здесь можно выделить футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественную гимнастику, каратэ и хоккей.

Кроме того, в Лобне активно развивается спортивная инфраструктура. Сейчас строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.