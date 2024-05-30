Спортсмены из Лобни стали призерами детской любительской волейбольной лиги

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Команда «Факел» из городского округа Лобня приняла участие в финальных матчах первенства Московской области по волейболу. Ребята успешно выступали в течение года и вышли в плей-офф.

В финале лобненская сборная игроков 2013–2014 годов рождения заняла 2-е место. Спортсмены 2011–2012 годов рождения также показали высокий результат, став четвертыми. Залог успешного выступления лобненских волейболистов в высоком уровне подготовки и большой работе, проделанной тренерами и самими спортсменами.

Команда «Факел» создана на базе спортивного клуба школы № 8, который организует и проводит различные спортивные мероприятия и соревнования. Руководит клубом тренер Дмитрий Масленников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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