Спортсмены из Лобни стали призерами чемпионата ЦФО по карате

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа прошло во Дворце спорта «Лобня». Каратисты внесли серьезный вклад в копилку сборной Московской области, которая занял первое общекомандное место по итогам соревнований.

Самое большое количество медалей завоевали в категории кумитэ — 13 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых.

«Приятно осознавать, что методики подготовки старшего тренера по кумитэ сенсея Павла Бондаренко работают. Прекрасное выступление наших воспитанников — это результат совместной и плодотворной работы всех тренеров», — прокомментировали в школе карате «Кабудо Тацудзин».

В городском округе Лобня уделяется внимание развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, участники которых регулярно занимают высокие результаты в турнирах различного уровня.