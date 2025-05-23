Спортсмены из Лобни стали победителями международного турнира по тхэквондо

Международные соревнования «Кубок стихии земли» проходили в Котельниках. В них приняли участие воспитанники лобненского клуба единоборств «Центр-восток».

Спортсмены из Лобни продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Ребята завоевали две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

Победителями турнира стали воспитанники тренера Евгения Лима Вероника Макеева и Савва Хон. Серебряные награды выиграли Арина и Александр Черновы, Артем Генералов и Татьяна Косяева. Спортсменов тренируют Евгений Лим, Татьяна Косяева и Александр Хон. Бронзовым призером турнира стала Мария Хон, которая занимается под руководством тренера Татьяной Косяевой.

Ранее тхэквондисты из Лобни отлично выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Рязанского кремля», которые собрали около 1500 участников из 46 регионов России. Бронзовые медали завоевали Арина Чернова, Сервер Абдураманов, Амир Омаев и Михаил Вознюков.