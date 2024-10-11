Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийских соревнований

Каратисты и тхэквондисты из Лобни успешно выступили на межрегиональных соревнованиях. Ребята отличились и в личном, и в командном зачете.

Турнир WKF «Кубок Щелково» собрал более 50 команд и 800 участников из 11 регионов России. Воспитанники тренера Ивана Ларина стала серебряными призерами в командных соревнованиях. Честь городского округа защищали Евгений Ахметов, Александр Миронов и Николай Развалов.

Александр Миронов также завоевал серебряную награду в личных состязаниях, а Александра Кибирева выиграла золотую медаль.

Отличились на межрегиональном турнире «Кубок Запад-Восток» и лобненские тхэквондисты. В соревнованиях участвовали бойцы из 12 регионов России, Узбекистана и Белоруссии.

Спортсмены из Лобни Артем Генералов, Максим Магай, Алим Месроков, Артем Марчук, Ясмина Калита и Вероника Макеева завоевали шесть золотых медалей. Четверо других участников из Лобни стали бронзовыми призерами, а пять — получили серебряные награды.

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