Спортсмены из Ленинского округа стали призерами суперфинала Единой школьной лиги

В суперфинале Единой школьной лиги на подмосковной площадке «Live Арена» команда девушек из Бутовской школы № 1 Ленинского городского округа завоевала второе место в баскетболе 3×3. Лучшим игроком команды признана Маргарита Лепешонкова.

Торжественная церемония закрытия сезона прошла на одной из крупнейших концертных площадок Подмосковья. Девушки уже имеют звание действующих победительниц Первенства России по баскетболу среди команд 2010 года рождения. Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва под руководством опытных наставников.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поздравил спортсменок и их тренеров.

«Второй результат в таком представительном турнире — это отличный показатель, подтверждающий профессионализм наших спортсменок. За каждой победой стоит колоссальный труд самих ребят и их наставников», — сказал Каторов.

Он отдельно поблагодарил главного тренера Анну Архипову-фон Калманович, второго тренера Алину Капустянову, тренера по ОФП Юлию Горяеву, а также учителя физкультуры Бориса Сокольницкого и директора школы Ирину Овчинникову.

В пресс-службе главы округа уточнили, что в муниципальном этапе Единой школьной лиги участвовали ученики всех школ муниципалитета. За право выступить на региональном уровне боролись 18 команд, в которых насчитывалось 950 юных атлетов.