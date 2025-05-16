Спортсмены из Ленинского округа стали обладателями Кубка России по мотоболу

Очередную победу на Кубке России одержала мотобольная команда «Металлург» из Ленинского округа. Спортсмены завоевали почетный трофей уже в 29-й раз.

Первую игру турнира «Металлург» провел с хозяевами поля — краснодарским «Агрокомплексом». «Несмотря на трудности, мы выиграли со счетом 3:2, так же, как и обыграли остальных, заняв первое место в своей подгруппе и выйдя в финал», — рассказал президент мотобольного клуба Валерий Нифантьев.

В полуфинале «Металлург» выиграл у «Кометы» из станицы Кущевской со счетом 5:1. В другой паре «Колос» уступил «Агрокомплексу». Таким образом, мотоболистам из Ленинского округа вновь пришлось сразиться с хозяевами поля.

На трибунах собралось около двух с половиной тысяч зрителей. Игра получилось очень напряженной — основное время матча закончилось вничью. Не помогло определить победителя и дополнительное время. Только во второй серии пенальти «Металлургу» удалось вырвать победу у соперника с перевесом в один мяч.

Сейчас мотобольная команда Ленинского округа готовится к предстоящим матчам чемпионата России. Следующая игра состоится уже 24 мая на домашнем стадионе.