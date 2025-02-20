Спортсмены из Ленинского округа победили на первенстве ЦФО по кикбоксингу

Шесть воспитанников детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из Ленинского городского округа приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Из них двое спортсменов заняли первые места.

Состязания организовали в память о погибших участниках специальной военной операции и к 80-летию Великой Победы. Спортивное событие объединило свыше 500 человек из 16 регионов России.

Двое ребят из Ленинского городского округа Захар Воронин и Камиль Фатехов заняли первые места. Им вручили кубки, медали и грамоты. Другие участники турнира также показали высокие результаты.

«Для некоторых из них это было первое выступление в дисциплине „фулл-контакт“. Мы активно стараемся развивать в нашем округе кикбоксинг, стремясь воспитать любовь к спорту и привить чувство патриотизма нашим детям», — подчеркнул тренер-преподаватель по кикбоксингу детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Мегман Гулиев.

Отметим, что в муниципалитете 2 марта пройдет III Открытый ринг по кикбоксингу «Слава Отечеству» в дисциплинах лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт. Его посвятят Году защитника Отечества и героям специальной военной операции. Ожидается, что турнир соберет порядка 150 спортсменов.