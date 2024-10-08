Спортсмены из Ленинского округа победили на открытом турнире по каратэ в Щелкове

В городском округе Щелково прошел XIV открытый турнир по каратэ, в котором приняли участие 700 спортсменов из 14 регионов, представляющие 42 школы и спортивных клуба. Спортсмены из Ленинского городского округа под руководством тренера Сергея Крылкова показали выдающиеся результаты, заняв первые места, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Тренер и президент федерации по каратэ Ленинского городского округа Сергей Крылков отметил, что подготовка к соревнованиям была сложной и требовала высокой синхронности в выполнении движений, так как соперники были очень сильными.

«Наши воспитанницы хоть и переживали, но справились с поставленной задачей и победили. Мы все очень рады их победе», — прокомментировал Крылков.

В категории «ката» группа 11-13 лет, состоящая из Дарьи Мерцаловой, Анастасии Колесник, Ульяны Аникиной и Софьи Веселовой, заняла первое место. Воспитанница спортшколы «Олимп» Ульяна Аникина также заняла второе место в категории «кумитэ» для девочек 10-11 лет до 36 килограммов.

Кроме того, 5 октября в Новосибирске прошли международные соревнования по каратэ «Кубок маршала Покрышкина», где воспитанник спортшколы «Олимп» Валентин Ким занял первое место и выполнил требования для присвоения звания «Мастер спорта международного класса».

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