Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по вольтижировке

Турнир по вольтижировке прошел в конном клубе «Вента-Арена» в деревне Хирвости Ленинградской области. Спортсмены из Котельников стали призерами состязаний.

Плахотникова Екатерина среди старших детей на коне Фейс выполнила произвольную программу на 4,928 балла и заняла второе место. Мельниченко Екатерина на лошади Царица Эсфира в номинации «Мой первый галоп» заработала 4,912 балла и стала пятой в технических результатах клубных соревнований «Venta Vaulting».

Участники поблагодарили организаторов за проведение турнира и гостеприимство.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.