Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по рукопашному бою

Первый этап Кубка Московской области «Будущий рукопашник» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. На соревнованиях успешно выступили юные спортсмены из Котельников.

Турнир собрал более 300 участников из 27 клубов и спортивных школ Подмосковья, Москвы, Курской и Калужской областей. Бойцы соревновались в младших возрастных группах — от шести до 12 лет.

Воспитанники спортивной школы «Котельники» и тренера Владимира Арешкина добились высоких результатов. Серебряными призерами стали Матвей Капсамун, Арсений и Артем Гаратовы. Бронзовую награду завоевал Михаил Пузырев, а Матвей Твердохлеб занял высокое четвертое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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