Спортсмены из Котельников поучаствовали в выставке «Образование и карьера»

Тренер спортивной школы «Котельники» Владимир Арешкин и его воспитанник Станислав Капсамун приняли участие в выставке «Образование и карьера». Юноша сыграл в турнире по настольному хоккею и победил.

59-я международная выставка «Образование и карьера» прошла 3 ноября в «Гостином дворе». Свои направления подготовки презентовали вузы, колледжи, работодатели и школы иностранных языков.

Также были представлены и спортивные стенды — более 45 видов. На одном из них проходили соревнования по настольному хоккею. Делегация из Котельников заняла первое место, была награждена медалью и кубком.

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