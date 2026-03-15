Спортсмены из Коломны успешно выступили на чемпионате России по шорт-треку

Чемпионат России по шорт-треку прошел на льду конькобежного центра «Коломна». Представители спортивной школы «Комета» завершили сезон с медалями и выполненными нормативами.

В стартах по многоборью участвовали сильнейшие конькобежцы страны. Московскую область представляли Елена Серегина, Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Аделина Доколина, а также Павел Конычев, Михаил Ракитин, Никита Николаев, Петр Котмаков и Яков Шуляк.

Главным успехом команды стало выступление Елены Серегиной. Она заняла второе место в многоборье, уступив победительнице всего одно очко. Кроме того, спортсменка выиграла финал на дистанции 500 метров и стала первой на дистанции 1000 метров.

Фаиля Аймалетдинова заняла пятое место в многоборье. Она стала второй на дистанции 500 метров и третьей на тысяче. По словам тренеров, этот результат позволил ей выполнить норматив мастера спорта международного класса. Такой же норматив выполнила и Анастасия Данилова.

Среди мужчин лучший результат показал Никита Николаев, который занял шестое место среди сильнейших шорт-трекистов страны.

Анастасия Данилова поделилась своими впечатлениями: «Это домашний лед, мы его прекрасно знаем, поэтому было легче выступать. В целом результатом я довольна».

Чемпионат стал заключительным стартом сезона для взрослых спортсменов. В ближайшее время команда уйдет на восстановление, а подготовка к новому сезону начнется уже в апреле.