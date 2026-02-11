Спортсмены из Коломны стали лучшими на первенстве по гиревому спорту

В столице прошли открытый турнир по гиревому спорту и Кубок Москвы по жонглированию гирями. Юные спортсмены из Коломны завоевали награды сразу в нескольких дисциплинах.

Главным судьей соревнований выступила Оксана Никифор — шестикратная чемпионка мира по жонглированию гирями.

Честь округа на турнире защищали воспитанники военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль». В дисциплине «жонглирование» среди юношей до 14 лет победил Михаил Переверзев. Рада Антропова заняла первое место среди девушек в той же возрастной категории.

«Ребята тренировались с большой самоотдачей, и результаты говорят сами за себя. Мы гордимся нашими спортсменами», — отметили в коломенском клубе.

Еще одну победу округу принес Богдан Кузнецов. Самому юному участнику турнира всего 9 лет. В мини-марафоне он за пять минут подбросил четырехкилограммовую гирю 176 раз и занял первое место среди юношей до 14 лет.

Жонглирование гирями — одна из дисциплин гиревого спорта. Это разные способы подбрасывания и ловли гири, которые выполняют как индивидуально, так и в группе.