Спортсмены из Коломны протестировали новый прицеп для транспортировки инвентаря

Коломенская спортивная школа олимпийского резерва по академической гребле год назад приобрела за счет субсидии от администрации округа автоприцеп. Недавно гребцы перевезли в нем лодку, устройство прошло испытания.

Инновационный прицеп имеет специальную платформу с отсеками для транспортировки спортивного инвентаря. Он также оснащен крепежами, которые обеспечивают равномерное распределение веса лодки и защищают ее корпус от повреждений.

В управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна отметили, что спортивный инвентарь влияет на комфорт, эффективность и безопасность спортсмена во время тренировок и соревнований. Поэтому важно доставлять его до места проведения состязаний без повреждений.

«Новый прицеп прошел свои первые километры и встречает коломенских спортсменов и тренеров на тренировочном сборе в Тимашевске», — рассказали в администрации Коломны.