Спортсмены из Истры завоевали 3 медали на турнире по самбо

Юные самбисты из Истры взяли призовые места на турнире, посвященном памяти сотрудников Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, погибших при исполнении воинского долга. В состязаниях участвовали спортсмены, представлявшие спортивный фонд молодежи «ХАРС» из Истры.

Первое место занял Андрей Кошмелев, вторые места завоевали Денис Параскив и Кирилл Блесткин. Участники показали высокий уровень мастерства и провели захватывающие и техничные поединки. Тренируют коллектив Рашид Вистаев и Евгений Маклаков.

Ранее спортсмены клуба выступили на первенстве и учебно-тренировочном сборе по киокусинкай в Сергиевом Посаде. Участие в них приняли 360 спортсменов из Москвы, Московской и Тверской областей. Воспитанники клуба заработали четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.