Спортсмены из Истры выступили на Всероссийском турнире по кикбоксингу

Спортсмены из Истры привезли семь медалей и два звания «кандидат в мастера спорта» со Всероссийских соревнований по кикбоксингу. Отметим, что этот турнир посвятили памяти погибших российских военнослужащих в СВО и героям специальной военной операции.

25 января в Суздале завершились масштабные соревнования по кикбоксингу «Золотое Кольцо». На рингах выступили сильные бойцы в дисциплинах фулл-контакт, лайт-контакт и лоу-кик. Турнир объединил около тысячи спортсменов из 37 регионов России. Команда Истринской спортивной школы достойно выступила на турнире, всего от нее вышли на ринг 14 человек.

По итогам конкурса победителями, выполнившими норматив кандидата в мастера спорта, стали Александр Поляков и Тархан Халафов. Финалистами стали Михаил Харюк и Анвар Хужиев, а бронзовыми призерами — Лика Пирмисашвили, Максим Гущин, Артем Костев.