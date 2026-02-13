Спортсмены из Истры выиграли одиннадцать медалей на турнире в Красногорске

Юные спортсмены из городского округа Истра успешно выступили на первенстве зоны «Запад» Московской области. Соревнования прошли в Красногорске и собрали сильнейших боксеров региона.

Воспитанники секции «Арена-Истра» показали высокие результаты. Первые места заняли Сергей Королевич, Арсений Тюльпин, Роман Дьячков, Сергей Стефанов, Илья Синицын, Дмитрий Козлов, Илиан Костенников. Серебряные награды у Даниила Ширванова и Егора Бабина. Бронзу завоевали Александр Масин и Юрий Скворцов.

В администрации муниципалитета поблагодарили тренера спортсменов.

«Александр Владимирович Барышников вложил в ребят свои знания и силы. Его поддержка помогла команде добиться впечатляющих результатов», — отметили в администрации.

После успешного выступления боксеры продолжат подготовку. Им предстоит защищать честь спорткомплекса «Арена-Истра» на Первенстве Московской области.