Спортсмены из Истры выиграли Кубок по киокусинкай

В Орле завершился крупный турнир по киокусинкай среди спортсменов Центрального федерального округа. Воспитанники истринского спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» показали блестящий результат.

Соревнования объединили Кубок, Первенство и Чемпионат ЦФО. С 30 января по 1 февраля за победу боролись сотни участников из разных регионов.

Спортсмены из Истры вошли в число победителей. Сияна Зиныч выиграла золотую медаль и Кубок. Ивета Аракелян заняла второе место, Эрик Братчиков стал третьим, а Владислав Ткач финишировал четвертым.

«Мы гордимся нашими ребятами. Это результат их упорного труда и бойцовского характера. Желаем Ивете новых побед на всероссийском уровне!» — сказал тренер команды Артур Мунтян.

По итогам выступления Ивета Аракелян вошла в сборную. Она будет защищать честь города и области на Первенстве России в марте 2026 года в Москве.