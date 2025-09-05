Спортсмены из Истры стали серебряными призерами чемпионата России по туризму

Чемпионат России по туризму проходил в Алтайском крае. Спортсменки из Истры выступили в составе сборной Подмосковья и завоевали серебро турнира.

С самого начала маршрута команда Московской области навязала борьбу сильнейшим коллективам страны, в том числе и непобедимой в последние годы сборной Белгородской области. Спортсмены из Подмосковья обогнали ее почти на три минуты, но после этапа «Параллельные перила» белгородки вырвались вперед на шесть минут. Сборная Московской области прошла этот отрезок третьей, уступая команде Санкт-Петербурга 36 секунд и опережая Москву на минуту.

В финале подмосковные спортсменки улучшили результат: на третьем промежутке они уже выигрывали у ближайших соперниц 19 секунд. Благодаря точному ориентированию и слаженной работе на последних этапах, в итоговом протоколе они опередили всех конкуренток в борьбе за серебро на 56 секунд.