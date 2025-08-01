Спортсмены из Истры стали призерами турнира по пляжному волейболу

В Истре определили победителей соревнований по пляжному волейболу, которые проходили в спортивном комплексе «Гучково». Под открытым небом состоялись зрелищные игры, которые собрали команды со всего Подмосковья.

В первый день турнира на песчаные корты вышли девять мужских пар, представлявших пять городов — Дедовск, Красногорск, Волоколамск, Истру и Нахабино. Каждая игра становилась настоящим испытанием и демонстрацией спортивного характера, техники и тактики.

Победу в турнире одержали Дмитрий Русинов (Дедовск) и Алексей Евстафьев (Волоколамск), которые показали мощную, слаженную игру и уверенные атаки. Второе место заняли истринцы Илья Лаврентьев и Виталий Наклескин, отличившиеся тактической выверенностью и упорством. Третье место досталось Евгению Плахотнику и Александру Соколову из Дедовска.