Спортсмены из Истры стали призерами турнира по пляжному волейболу
В Истре определили победителей соревнований по пляжному волейболу, которые проходили в спортивном комплексе «Гучково». Под открытым небом состоялись зрелищные игры, которые собрали команды со всего Подмосковья.
В первый день турнира на песчаные корты вышли девять мужских пар, представлявших пять городов — Дедовск, Красногорск, Волоколамск, Истру и Нахабино. Каждая игра становилась настоящим испытанием и демонстрацией спортивного характера, техники и тактики.
Победу в турнире одержали Дмитрий Русинов (Дедовск) и Алексей Евстафьев (Волоколамск), которые показали мощную, слаженную игру и уверенные атаки. Второе место заняли истринцы Илья Лаврентьев и Виталий Наклескин, отличившиеся тактической выверенностью и упорством. Третье место досталось Евгению Плахотнику и Александру Соколову из Дедовска.
Во второй день соревнований на песок вышли женские команды — пять пар, полных решимости побороться за победу. Турнир прошел в упорной и эмоциональной борьбе, а пьедестал почета полностью заняли спортсменки из Дедовска, продемонстрировав уверенное превосходство.
Чемпионками стали Анна Конькова и Светлана Петухова — безоговорочные лидеры женского турнира. Второе место завоевали Ольга Жидкова и Яна Лазарева, а бронзу заслуженно получили Софья Тюльпакова и Валерия Кошелева.
Турнир завершился праздничной атмосферой и громкими аплодисментами, подчеркнув высокий уровень подготовки участников и отличную организацию мероприятия.