Спортсмены из Истры стали призерами турнира по карате

Воспитанники Академии единоборств «Сигма» успешно выступили на открытом кубке Gelios Open Cup 2026. Соревнования прошли во Дворце спорта «Лобня» и собрали более 400 участников из Москвы, Подмосковья и других регионов.

Истринские воспитанники Академии единоборств «Сигма» продемонстрировали выдающуюся технику и волю к победе. Итогом их выступления стала впечатляющая коллекция наград: семь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей. Победы были одержаны в различных возрастных категориях — от детей шести-семи лет до взрослых спортсменов.

Золотые медали выиграли Лев Петров, Абдурахмон Давидов, Михаил Колобов, Алексей Тверской, Мария Глухова, Юрий Костянов и Денис Дементьев. Серебряными призерами стали Глеб и Захар Якушевы, Михаил Халезов, Эльза Хурцилава, Саргис Манукян, Павел Калачев. Бронзовые награды получили Владислав и Даниил Разумовские, Микаэль Айрапетян, Варвара и Василиса Глуховы, Айна Котова, Матвей Голубев, Никита Якушев, Дмитрий Елин, Руслан Богданов.