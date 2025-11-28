Спортсмены из Истры стали призерами соревнований по прыжкам на батуте

В Иваново завершились всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти Героя Советского Союза Сергея Люлина. Масштабные старты собрали 405 участников из 26 регионов России, что свидетельствует о высоком статусе турнира и большой конкуренции.

Воспитанники из Истры выступили в составе сборной Московской области. Все без исключения спортсмены вернулись домой с медалями.

Золотые награды завоевали Виктория Перезва, Ярослав Медоволкин, Дарья Коваленко и Полина Мещерякова. Серебряным призером стала Алиса Филатова, а бронзовую медаль выиграл Никита Южиков.

Не менее успешно истринцы выступили и в синхронных дисциплинах. Дуэт Виктории Перезва и Алисы Филатовой поднялся на высшую ступень пьедестала, а пара Юсупов — Титов завоевала серебряные награды. В командном зачете среди мальчиков в возрасте 11-12 лет трио в составе Ярослава Медоволкина, Никиты Южикова и Петра Ляхова стало серебряным призером соревнований.