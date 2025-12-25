Спортсмены из Истры стали призерами первенства Московской области по панкратиону

В Серпухове завершилось первенство Московской области по панкратиону. Команда из Истры завоевала множество наград и путевок на соревнования федерального уровня.

Истринские спортсмены показали выдающийся результат, заняв большую часть мест на пьедестале. Победителями стали Алексей Житников, Роман Аракелян, Валерия Серая, Константин Мартэн, Даниил Гоголев и Кантемир Шуев, второе место завоевал Михаил Шаробаров, а бронзовыми призерами стали Руслан Аракелян, Иван Зайцев, Эдуард Буранов, Семен Труфанов, Юрий Труфанов и Егор Сторожев.

Спортсмены вошли в сборную Московской области и получили право защищать ее честь на первенстве Центрального федерального округа в начале февраля 2026 года.

Тренируют ребят в спортивном клубе «Харс» Алексей Годунов, Рашид Виситаев, Евгения Маклакова и Михаил Тупицын.