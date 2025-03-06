Спортсмены из Истры стали призерами областных соревнований по гандболу

Юноши отлично показали себя на межрегиональном турнире по гандболу. Они выступали в составе сборной Московской области.

На протяжении всех матчей, которые прошли в Чехове, восемь ребят из Истры показали отличные навыки и командных дух. Спортсмены играли против команд из Долгопрудного, Чехова, Ярославля и Санкт-Петербурга.

На финальном этапе сборная Московской области столкнулась с игроками из Чехова. На протяжении матча велась упорная борьба за третье место. В итоге спортсмены из Истры смогли завоевать бронзу.

Ребята готовились к соревнованиям усердно в спортивной школе имени Федоровича под руководством тренера Д. В. Онищука. После возвращения с турнира юноши уже готовятся к новым соревнованиям и победам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые спортивные центры откроются в этом году в Лобне, Раменском и Бронницах.