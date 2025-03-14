Спортсмены из Истры стали призерами международных соревнований по кекусинкай

Во Дворце Ирины Винер в Москве прошли крупнейшие международные соревнования «Кубок наций» по кекусинкай. Истринские спортсмены пополнили спортивную копилку округа одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Состязания проходят второй год подряд. В этот раз турнир объединил более 2000 участников. За звание победителя сражались каратисты из 26 стран и 41 региона страны.

Воспитанники секции спортивного фонда молодежи «Харс» муниципального округа Истра впервые принимали участие в этих соревнованиях. Округ представили 13 спортсменов. Из них Артем Заковинько, Денис Дементьев, Алексей Тверской, Арсений Щербаков, Алексей Рыбалко и Василиса Глухова дошли до одной восьмой турнира. До одной четвертой добрались каратисты Павел Калачев и Сияна Зиныч.

Истринский спортсмен Илья Калачев в своей возрастной категории выиграл серебряную медаль. А Ярославе Полуэктовой и Никите Якушеву достались бронзовые награды.