Спортсмены из Истры приняли участие во всероссийском турнире по панкратиону

Истринские спортсмены стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по панкратиону — «Кубок Александра Невского». Турнир прошел в Санкт-Петербурге.

В младшей возрастной категории спортсмены успешно дебютировали и сразу заявили о себе, завоевав места на пьедестале: Александр Тюриков взял серебро, а Денис Параскив и Евгений Забелин пополнили копилку команды бронзовыми медалями.

Что касается средней возрастной категории, то здесь истринские бойцы также показали отличные результаты: Роман Аракелян поднялся на высшую ступень пьедестала почета и стал чемпионом турнира, а Демьян Артеменко выиграл серебро.

Кроме того, Михаил Тупицын, который боролся в старшей возрастной категории, завоевал бронзовую медаль. Таким образом, истринская команда по панкратиону привезла с соревнований сразу шесть наград.