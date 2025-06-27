Спортсмены из Истры приняли участие в ночном забеге в Москве

В минувшие выходные Истринские спортсмены приняли участие в ночном забеге в Москве. Маршрут протянулся вдоль живописных набережных и завершился финишем в «Лужниках».

Они пробежали от Краснопресненской до Пресненской, через Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью. Принять участие приехали бегуны из разных городов, всего собралось более 20 тысяч участников. В этом году состав бегунов был практически равным: 52% мужчин и 48% женщин вышли на дистанцию в 10 километров и стартовали ровно в 22:00.

Лучший результат среди наших спортсменов показала Юлия Берг. Она преодолела 10 км всего за 41 минуту и 43 секунды. После был Андрей Соколов, он пробежал дистанцию за 43 минуты и три секунды, затем финишировала Мария Афонькина, ее результат — 47 минут и 30 секунд.

Если вы тоже хотите присоединиться к команде бегунов, то каждую субботу в 8:45 они проводят тренировки в центральном парке Истры.