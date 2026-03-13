Спортсмены из Истры получили награды на международном «Кубке Наций»

Более двух тысяч участников из 43 стран и 41 региона России собрались в Краснодаре на «Кубке Наций» по кекусин-кан. В их числе оказались и воспитанники Академии единоборств «СИГМА» из муниципального округа Истра.

Эльза Хурцилава завоевала золотую медаль. Никита Якушев и Василиса Глухова поднялись на третью ступень пьедестала. Спортсменов подготовили тренеры Алексей Тверской и Василиса Глухова.

Отдельного внимания удостоился Тимур Макогон. Всего за два месяца подготовки он провел три напряженных боя, но пока остался без награды.

«Никита показал невероятную волю к победе, и это только начало его пути», — отметили в академии.

Турнир прошел на арене «Баскет Холла» в начале марта. Зрители увидели парад флагов и выступление японской делегации. На церемонии награждения присутствовали Александр Карелин и Петр Ян.

Кекусин-кан — направление карате-до, основанное в 2003 году учениками Оямы Масутацу. Эта школа ставит во главу угла не только спортивные достижения, но и воспитание личности с высокими этическими идеалами.