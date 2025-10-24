Спортсмены из Истры победили на всероссийском турнире по кикбоксингу

Истринские спортсмены приняли участие в «Кубке МГФСО», который проходил 15-18 октября в Москве. На соревнованиях за победу сражались 1400 борцов из 45 регионов России.

Юноши из спортивной школы имени Натальи Федорович в муниципальном округе Истра выиграли восемь медалей. Александр Сырмакешев и Александра Смирнова отлично показали свои навыки и проложили себе путь к успешной карьере благодаря оглушительным победам. Они выполнили нормативы для получения разряда «кандидат в мастера спорта». Кроме них золото завоевала и Владислава Егорова.

Второе место занял Михаил Будурин, третье — Тархан Халафов, Андрей Метелюк, Вадим Архангельский и Лика Примисашвили.

Ребята упорно готовились к кубку с лучшими тренерами: Денисом Лукашовым, Эльнуром Алиевым, Алексеем Рыбкиным. Занятия перед соревнованиями были усиленными.