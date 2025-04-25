Спортсмены из Истры победили на всероссийском турнире по карате

В спортивном комплексе «Арена-Истра» прошел кубок «Характер и Сила» в память о каратисте Егоре Устинове. Участниками состязаний стали порядка 500 бойцов в возрасте от 10 до 15 лет.

Егор Устинов из Истры своим примером доказал, что такое любовь к спорту и трудолюбие. Он учился в Октябрьской школе и семь лет посвятил занятиям карате. Своим друзьям и тренерам спортсмен запомнился, как искренний, дружелюбный, и невероятно старательный парень. К сожалению, в сентябре прошлого года Егора не стало. В память о нем решили организовать турнир.

Около 500 бойцов в возрасте от 10 до 15 лет из Московской области, Москвы, Тверской, Калужской, Владимирской и Ивановской областей, из Республики Мордовия приехали в Истру, чтобы принять участие в спортивном мероприятии.

Воспитанники клуба «Харс» из Истры показали достойные результаты. Первые места завоевали: Ивета Аракелян, Никита, Захар и Глеб Якушевы, Дмитрий Левин, Владислав Ткач, Сияна Зиныч, Абдурахман Давидов, Василиса Мельникова и Даниял Гитиноа.