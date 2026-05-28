Спортсмены из Истры победили на турнире по самбо «Путь чемпионов»

Самбисты из Истры приняли участие в крупном соревновании в Москве. Они завоевали на турнире 22 медали: девять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

Золотые награды выиграли Денис Параскив, Павел Тюриков, Кирилл Блесткин, Селим Бархозов, Артем Тарабаров, Сергей Суворов, Алексей Морозов, Арслан Хальметов и Александр Буланов.

Серебряными призерами стали Мухаммад Сафаров, Александр Тюриков, Натан Кравцов, Ратмир Кулаковский, Евгений Забелин, Денис Параскив и Александр Лапшов, а бронзовые медали завоевали Амир Хальметов, Захар Хромов, Артур Антонян, Артем Подлеснов, Тимур Джусовев и Даниил Бордаченко.

Спортсменов тренировали Рашид Виситаев, Евгений Маклаков и Алексей Житников. Юные борцы долго готовились к этому турниру, и там они показали упорство, стремление к победе и высокий уровень мастерства.