Спортсмены из Истры победили на первенстве Смоленской области по карате

Ребята соревновались в карате киокушинкай на турнире в Вязьме. За чемпионство боролись 250 сильнейших спортсменов из Москвы, Московской, Тверской, Смоленской и Тульской областей.

Первенство было посвящено важной дате — Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы из Истры тренировались и готовились к этому соревнованию в Академии единоборств «Сигма». С ними занимались высококлассные спортсмены Алексей Тверской и Василиса Глухова.

Несмотря на сильных соперников, юные ребята смогли занять сразу пять призовых мест. Василиса Мельникова и Егор Майер стали победителями, Даниил Разумовский и Варвара Глухова — серебряными призерами, а Владислав Разумовский — бронзовым. Благодаря этим соревнованиям спортсмены получили колоссальный опыт, а также смогли развить такие важные качества, как целеустремленность, настойчивость и уверенность.