Спортсмены из Истры победили на областных соревнованиях по ориентированию

Со 2 по 4 ноября сборная команда по спортивному ориентированию муниципального округа Истра приняла участие в областных соревнованиях в Калуге, приуроченных ко Дню народного единства. Турнир собрал сильнейших спортсменов из множества регионов, включая Москву, Московскую, Смоленскую, Тульскую и Орловскую области, а также хозяев — представителей Калуги.

Насыщенная трехдневная программа соревнований увенчалась впечатляющим успехом истринских спортсменок. Четыре девушки пробились в финал и завоевали призовые места.

В возрастной группе (женщины-16) Елизавета Огрызкова с блеском одержала победу, завоевав золотую медаль. Виктория Максимова поднялась на пьедестал, заняв третье место и взяв бронзу, а Василиса Чулкова показала высокий результат, финишировав пятой. В старшей группе (женщины-21) Анастасия Огрызкова была близка к медалям, показав четвертый результат.