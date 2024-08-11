Спортсмены из Химок завоевали три золота на турнире по конкуру

Ученики спортивной школы «Пони-спорт» из городского округа Химки выступили на соревнованиях по конному конкуру «Жара в „Премьере“» и выиграли три золотые медали. Всего от химкинской спортшколы в турнире участвовали 13 спортсменов.

Городской округ Химки в состязаниях по конкуру «Жара в „Премьере“» среди спортсменов от 14 лет и старше представили воспитанники спортшколы «Пони-спорт».

Всадница Алиса Моисеенкова и пони по кличке Рапс в детском зачете на маршруте «Кавалетти» разделили первое место наряду с другими участниками. Мария Пархаева и Нелли Голубкова, выступая вместе с Голден Джеком, стали победительницами маршрута «На чистоту и резвость». Елизавета Михеева вместе с Акапеллой на маршруте «С перепрыжкой сразу» также выиграла золотую медаль.

Мария Белякова, Ксения Семкова, Нелли Голубкова и Софья Колпакова стали серебряными и бронзовыми призерами состязаний.

«Любое занятие в жизни требует огромных усилий, так и в спорте — нужна выдержка и стремление. Я искренне рад за наших химкинских спортсменов, которые показывают свои умения и результаты на соревнованиях», — поделился депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Ранее ученики спортшколы «Пони-спорт» представили городской округ Химки на 19-м этапе соревнований «Mini masters» по конному конкуру. На маршруте «Без учета нормы времени» в зачете «Small» на первую ступеньку пьедестала поднялась Екатерина Иванникова, она завоевала золото и в зачете «Junior». Также победила в соревнованиях всадница Мария Тихомирова. К выступлениям девушек подготовил тренер Алексей Ермаченков.

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