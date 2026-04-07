Спортсмены из Химок заняли призовые места в областном этапе Единой школьной лиги

Сборные школ Химок успешно выступили в первом дивизионе областного этапа Единой школьной лиги Подмосковья. Команды показали высокие результаты в баскетболе 3×3 и начали участие в других дисциплинах.

Соревнования стартовали с баскетбольных матчей 3×3 среди юношей и девушек. Химки представили две команды. Юноши из школы «Триумф» и девушки из школы № 29 заняли вторые места в своих дивизионах.

«Ребята большие молодцы. Второе место в области — это достойный результат и серьезная заявка на будущее. Школьная лига дает возможность развиваться и добиваться побед без ущерба для учебы», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

После баскетбола прошли шахматные партии. Команда школы № 29 набрала 20,5 очка и заняла шестое место среди 14 участников.

Сейчас продолжаются игры по футзалу. Городской округ представляет сборная гимназии № 23. В ближайшие дни запланированы волейбольные встречи. Восьмого апреля сыграют юноши из гимназии № 9, десятого апреля — девушки из школы «Лига первых».

Информация о расписании, результатах и видеоматериалах публикуется в официальных сообществах Химкинской школьной лиги.