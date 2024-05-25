Спортсмены из Химок заняли призовые места на областном турнире по карате

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Каратисты Химок представили городской округ на межмуниципальных соревнованиях «Прояви характер». По итогам состязаний воспитанники химкинской Федерации карате завоевали 25 медалей — золото, серебро и бронзу.

В турнире приняли участие 500 спортсменов начальной и средней подготовки из 28 спортивных организаций.

Первое место заняли 12 каратистов, спортсмены завоевали восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Всего было разыграно 142 комплекта наград.

По итогам турнира химкинский спортивный клуб занял третье место в общекомандном зачёте.

«Ребята — огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Поздравляю всех с заслуженными медалями и желаю достижения новых спортивных высот!» — поделилась депутат местного совета Юлия Ишкова.

Ранее каратисты химкинского клуба «Чемпион» заняли первые, вторые и третьи призовые места на турнирах «Чтобы помнили» памяти мастеров карате и «Путь чемпиона». На обоих турнирах спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской и Тульской областей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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