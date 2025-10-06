Спортсмены из Химок выиграли матч по баскетболу у «Барнаула»

Баскетбольный клуб «Химки» празднует победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги. Команда смогла набрать более 100 очков в сезоне и выиграла у «Барнаула» с итоговым счетом 104:82.

Баскетболисты из Химок мощно начали игру, забросив 30 очков уже в первой четверти. Такая успешная игра продолжилась и во второй десятиминутке, благодаря чему на перерыв хозяева ушли с преимуществом в 16 очков.

После перерыва соперники из Барнаула попытались сократить отставание, но игроки под руководством главного тренера Глеба Плотникова сохранили контроль и не позволили гостям выйти вперед.

«Хочу поздравить ребят и болельщиков с этой победой. Мы контролировали игру на протяжении всей встречи, выполнили 29 результативных передач. Это означает, что мы двигали мяч, делились им, находили свободные броски. Моментами были спады нападений, но мы смогли вернуться в колею», — подчеркнул Глеб Плотников.

Следующий выездной матч баскетбольного клуба «Химки» состоится 13 октября в Санкт-Петербурге против команды «Зенит-2». Начало игры в 18:00, прямая трансляция будет доступна на сайте.