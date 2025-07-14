Спортсмены из Химок выиграли 3 медали на первенстве России по баскетболу

​Первенство России по баскетболу 3×3 прошло с 10 по 11 июля в Твери. Подмосковные баскетболисты из клуба «Khimki Power» выиграли на соревнованиях две золотые и одну бронзовую медали.

Женская команда под руководством Олеси Абрамовской показала идеальный результат, одержав победу во всех матчах турнира. В финальном поединке она одолела воронежскую «Спарту» со счетом 18:7. Полина Святская была признана лучшим игроком турнира.

Мужская сборная «Khimki Power», которой руководил Даниил Абрамовский, взяла реванш за прошлогоднее поражение, вырвав победу в четвертьфинале у «МАИ-МБА» со счетом 15:14. В решающем матче подмосковные спортсмены уверенно обыграли команду из Челябинска (21:14). Сергей Чигишов стал лучшим игроком.

Команда, состоявшая из девушек до 18 лет, завершила турнир на третьем месте, одержав победу в матче за бронзу с результатом 21:17. Диана Вострикова получила награду как самый опасный игрок соревнований.

Все три команды представляли Центр спортивной подготовки № 5.