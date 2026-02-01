Спортсмены из Химок стали серебряными призерами Кубка России по пятиборью

Спортсмены училища олимпийского резерва № 3 из Химок в составе сборной Московской области завоевали серебряные медали Кубка России по современному пятиборью. Второе место в командном зачете заняли Григорий Докучаев, Егор Громадский, Максим Копиченко и Павел Абакумов, уступив лишь представителям Москвы, а бронза досталась Краснодарскому краю.

В турнире, проходившем в рамках традиционного Кубка Леднева, также достойно выступили и женщины: Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева заняли пятое место. Как отметила депутат Химок Татьяна Кавторева, этот турнир является знаковым для отечественных пятиборцев и важным этапом для выхода на международный уровень.

Училище олимпийского резерва № 3, основанное в Химках в 2006 году, является ключевой кузницей кадров для сборных команд области и страны. Здесь сочетают полноценное образование с интенсивными тренировками, готовя не только будущих чемпионов, но и специалистов в сфере физической культуры и спорта. Успех химкинских спортсменов на всероссийских соревнованиях подтверждает высокий уровень подготовки в учреждении.