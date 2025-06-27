Спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по конному троеборью

Воспитанники спортивной школы «Планерная» в Химках представили округ на всероссийском турнире по конному троеборью. Домой наездники привезли серебряную и бронзовую медали.

Всего за первенство в турнире состязались спортсмены разных весовых категорий из 10 регионов страны.

По итогам соревнований Петр Жаров занял второе место среди наездников от 16 лет. Он выступал на верном скакуне по кличке Ритмика. Бронзу среди юниоров до 21 года на турнире завоевала химчанка Анастасия Князева и ее конь Выпуск.

«Наши юные спортсмены продолжают доказывать, что в Химках живет огромное количество одаренных и талантливых молодых людей. Поздравляю ребят с заслуженными наградами! Вы — большие молодцы!» — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, что в спортивной школе «Планерная» в Химках воспитанников готовят по нескольким направлениям: конкуру, троеборью и выездке. Дети и юниоры регулярно принимают участие в соревнованиях областного и всероссийского уровней.