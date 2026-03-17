Спортсмены из Химок стали призерами первенства Европы по спортивной борьбе

Алибек Амиров стал чемпионом Европы в весовой категории до 55 килограммов, а Дорджи Шунгурциков занял второе место в категории до 63 килограммов.

Успех спортсменов округа — результат тщательной подготовки под руководством опытного наставника Виктора Боктаева. Тренер не просто оттачивал технику — он воспитывал характер, учил держать удар и верить в себя даже в самые сложные моменты.

Депутат Артур Каримов отметил, что эти победы — гордость не только для Химок, но и для всей страны. По его словам, своими результатами они вдохновляют тысячи юных химчан заниматься спортом, ставить цели и добиваться их. Он подчеркнул, что при поддержке партии «Единая Россия» власти продолжат создавать условия для развития талантов: модернизировать спортивные объекты, поддерживать тренеров и атлетов.

В общей сложности российские спортсмены получили 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.