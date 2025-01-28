Спортсмены из Химок стали призерами областного турнира по авиамодельному спорту

В Химках прошли состязания за Кубок Подмосковья по авиамодельному спорту. Воспитанники химкинского Дома юных техников «Интеграл» также приняли участие в «Зимней гонке» и заняли несколько призовых мест.

Спортсмены со всего региона собрались в Химках, чтобы показать мастерство управления кордовыми моделями самолетов. Сумайя Халимова из Химок стала чемпионкой в женском зачете. Бронзу в этой же категории удалось завоевать землячке Еве Питерцевой, для которой соревнования стали важным шагом в спортивной карьере.

Помимо этого, в общем командном зачете Дом юных техников «Интеграл» городского округа Химки занял третье место. Спортсменам вручили медали и грамоты.

Соревнования провели в классе F-2C. Управляли моделями экипажи, состоящие из пилота и механика. Жюри оценивало скорость и качество прохождения трассы, которая включала несколько кругов с обязательной посадкой для дозаправки.