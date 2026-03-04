Спортсмены из Химок стали призерами областного фестиваля тхэквондо

1 марта спортсмены из Химок приняли участие в Фестивале олимпийского тхэквондо. Свои умения и навыки демонстрировали более 400 участников из разных округов Московской области.

Честь Химок защищали трое воспитанников местной федерации.

«Занятия начинаются с шести лет. Ребята развивают общую физическую подготовку и осваивают базовую технику ударов ногами и руками. Сегодня в округе олимпийским тхэквондо занимаются около 200 спортсменов», — рассказал президент федерации олимпийского тхэквондо Химок Сергей Вересняк.

Несмотря на небольшой стаж тренировок, химчане показали впечатляющие результаты. Арсений Вересняк и Кристиан Китороаге завоевали первые места в своих категориях, а Сафия Курамагомедова стала обладательницей серебряной медали.

«Успех юных тхэквондистов — яркое доказательство того, что в нашем округе созданы условия для развития детского спорта. Мы и дальше будем укреплять спортивную инфраструктуру и расширять возможности для всех детей, стремящихся к победам и новым вершинам», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

Юные спортсмены тренируются на базе школы № 14 с октября прошлого года и уже уверенно заявляют о себе на детских фестивалях.