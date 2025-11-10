Спортсмены из Химок стали призерами областного чемпионата по капоэйре

Спортсмены из химкинской группы Escalada Capoeira успешно выступили на областном чемпионате по капоэйре Московской области 9 ноября. Они привезли домой три медали: две золотые и одну бронзовую.

Участие в соревнованиях, которые состоялись в Малом Видном, приняли более 70 участников из шести клубов региона. Турнир проводили в четырех возрастных категориях: 10-12, 13-15, 16-17 лет и среди взрослых.

Тимофей Тихонов, тренер по капоэйре и акробатике из Escalada Capoeira, стал победителем в категории «Мужчины ПРО». В возрастной группе 13-15 лет первое место занял Тимофей Крылов, а Виолетта Гундарева — третье место в той же возрастной категории.

Капоэйра — это уникальное бразильское искусство, в котором бой превращается в танец под живую музыку, сочетающую приемы с акробатическими элементами.